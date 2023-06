El exvicepresidente Mike Pence, candidato a las primarias del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, cargó duramente contra su antiguo socio de Gobierno, el expresidente Donald Trump, en su primer discurso de apertura de campaña electoral en el estado de Iowa en el que sus mejores cartas han sido el asalto al Capitolio y el aborto.

«Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos«, afirmó Pence, reiterando además que una persona que le pida a otra ponerse por encima del texto constitucional «nunca más debería ser presidente».

«El pueblo estadounidense merece saber que en ese fatídico día, el presidente Trump me exigió que eligiera entre él y nuestra Constitución. Ahora los votantes se enfrentarán a la misma elección. Elegí la Constitución y siempre lo haré», ha agregado, ha recogido el diario ‘The New York Times’.

Pence volvió a reiterar en su discurso la consigna de que Trump puso en peligro tanto a su familia como a él mismo durante los sucesos de aquel «trágico día» que fue el 6 de enero de 2021, cuando una turba de simpatizantes del expresidente asaltó el Capitolio.

Más allá del 6 de enero, Pence también recurrió al debate del aborto, una de las estrategias estrella del magnate republicano, quien en enero de 2018 criticó el histórico fallo de Roe versus Wade por ser el precedente legal «más permisivo» con la terminación del embarazo.

«Después de liderar la Administración más pro-vida en la historia de Estados Unidos, Donald Trump y otros en esta contienda se están retirando de la causa», aseguró Pence, prometiendo así apoyar la legislación y no tratarla como una «molestia», tal y como hizo el magnate durante su mandato.

Pence, que el lunes ya formalizó su candidatura en términos burocráticos, se erigió como alternativa a un Trump que provocó una ruptura en Estados Unidos y como contrapeso a la Administración de Joe Biden y a la «izquierda radical», que han hecho de Estados Unidos un país «débil».

Junto a Pence y Trump, figuran en la lista de precandidatos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el senador Tim Scott y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, entre otros. El martes también presentó sus papeles el exgobernador del estado de Nueva Jersey Chris Christie.

