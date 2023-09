Las autoridades de Ucrania denunciaron la muerte de al menos 17 personas a consecuencia de un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas rusas sobre un mercado de la localidad de Kostantinovka, en Donetsk, donde además se registraron al menos 32 heridos.

Según detalló el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el lugar del impacto del misil se trataba de «un mercado normal, con tiendas y una farmacia» y cobró la vida de «personas inocentes». «Cualquiera que conozca esta ciudad, sabe que es una zona civil. No hay unidades militares cerca», dijo..

«El ataque es deliberado (…) Cuando se dan ciertos pasos ofensivos positivos de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, los rusos siempre responden de esta forma», manifestó Zelenski durante una rueda de prensa tras la visita de a Kiev de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.



Anyone in the world who is still dealing… pic.twitter.com/PRfuGih2JD