El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reiteró este sábado que está dispuesto a celebrar las elecciones presidenciales en 2024, tal y como estaba previsto antes del inicio de la invasión rusa. Sin embargo, aseguró que son los propios ucranianos los que «no apoyan» la idea.

Durante su visita a Canadá, el mandatario ucraniano expresó que los ucranianos no parecen apostar por celebrarlos dado que «no quieren destinar dinero a otras cuestiones que no sea la seguridad militar» en plena invasión rusa de Ucrania.

En este sentido, lamentó que la guerra «dificulte que los residentes y los militares de los territorios ocupados puedan ir a votar».

«Estoy preparado para unas elecciones, pero la sociedad ucraniana no apoya esta idea», dijo durante un punto de prensa.

La población ucraniana debiese volver a las urnas el 31 de marzo de 2024 – y el 21 de abril en una hipotética segunda vuelta – para escoger un nuevo presidente.

Sin embargo, a raíz de la invasión rusa en el país impera la ley marcial, bajo la cual está prohibida la celebración de elecciones.

Agencia Uno – Europa Press.

It was a moving moment when, at our meeting in Toronto, we all started signing the Ukrainian national anthem.



I am so proud that Ukraine inspires, that Ukrainians inspire, and so do Canadian Ukrainians. I thank each and every one of them.



Victory will be ours.



🇺🇦🇨🇦 pic.twitter.com/4duqWNy4Ue