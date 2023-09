El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) acordó poner fin a la huelga contra los estudios de Hollywood, que paralizó las producciones de gran parte de la industria cinematográfica del país durante cinco meses.

«(El sindicato) votó a favor de levantar la orden de restricción y poner fin a la huelga a partir (…) del miércoles 27 de septiembre. Esto permite a los guionistas volver al trabajo durante el proceso de ratificación, pero no afecta al derecho de los miembros a tomar una decisión final sobre la aprobación del contrato», publicó el WGA en un comunicado.

La votación se producirá entre el 2 y el 9 de octubre, después de que tanto la Junta Sindicato de Guionistas de Estados Unidos del Oeste (WGAW) como el Consejo del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos del Este (WGAE) coincidiesen en recomendar el acuerdo alcanzado con los estudios.

The WGA reached a tentative agreement with the AMPTP. Today, our Negotiating Committee, WGAW Board, and WGAE Council all voted unanimously to recommend the agreement. The strike ends at 12:01 am. Check out our deal at https://t.co/c0ULMXhPL7. #WGAStrong pic.twitter.com/7z8kw9xI1p