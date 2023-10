La activista iraní Narges Mohamadi fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz 2023 por su «lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los Derechos Humanos y la justicia para todos», anunció este viernes el Comité Noruego del Nobel.

Mohamadi, de 51 años, fue condenada por las autoridades iraníes a 10 años y ocho meses de prisión, así como a 154 latigazos, por la comisión de «delitos relacionados con la seguridad nacional» en lo que organismos humanitarios internacionales denuncian como una condena relacionada por su activismo.

El Comité remarcó especialmente la labor desempeñada por Mohamadi desde el estallido de las protestas del año pasado por la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, presuntamente por llevar mal puesto el velo islámico.

«Desde su cautiverio, la galardonada ha ayudado a asegurarse de que las protestas no disminuyan en intensidad«, añadió el Comité.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf