El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó que sea convocada de nuevo la embajadora española, para una «reprimenda» por los «vergonzosos» dichos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista de este jueves, en la que expresó «francas dudas» de que las fuerzas israelíes estén respetando el Derecho Internacional en su ofensiva sobre la Franja de Gaza.

Netanyahu le recrimina a Sánchez que se haya pronunciado en este sentido el mismo día en que «terroristas» asesinaron a tres israelíes en la «capital», Jerusalén. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) reivindicó este ataque, perpetrado en una parada de autobús.

La embajadora española, Ana Salomón, ya fue citada la semana pasada por el Ministerio de Exteriores israelí al término del viaje de Sánchez a la zona, ya que Israel consideró que el presidente del Gobierno había realizado declaraciones que suponían «apoyar el terrorismo».

