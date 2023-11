Comparte

La subjefa de la bancada de diputados de Renovación Nacional Marcia Raphael, acusó «intervencionismo electoral desaforado» por parte del Gobierno en el marco del plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

«El gobierno está desesperado por el aumento en los chilenos que votaremos a favor de la propuesta constitucional y también de que la ciudadanía no les crea que con el eventual triunfo del en contra no se intentará en un tercer proceso, lo ha dicho el Alcalde Jadue, la diputada Cariola y el Senador Quintana», señaló.

«Por otro lado, este requerimiento tiene como objetivo que la Contraloría se pronuncie sobre la utilización de redes oficiales del Ministerio de Vallejo, en donde sin escrúpulo alguno, lo utilizaron para hacer campaña electoral para la posición en contra que tiene el Frente Amplio, el Partido comunista y el Presidente Gabriel Boric», agregó.

“Quiero anunciar que Renovación Nacional presentó un requerimiento ante la Contradería General de la República, este lo encabeza el jefe de la bancada, junto con la subjefa, por el intervencionismo electoral desaforado, de una manera, yo diría casi ya desafiante, que ha hecho el actual gobierno por la campaña electoral que se viene ahora en diciembre», declaró.

«Primero, la publicidad del gobierno asegura que si gana, el rechazo se estaría cerrando este ciclo constitucional, es decir, está dando una opinión. Eso claramente es intervenir con una opinión, es intervencionismo electoral, es transgredir las normas de probidad. Aquí hay una infracción a lo que son aquellas leyes electorales que rigen cualquier elección, en este caso, de un plebiscito», añadió.

«La Contraloría ha sido clara que cualquier información, comunicación, divulgación de las autoridades, en este caso del Ejecutivo, a través de las redes sociales, están absolutamente prohibidas», sostuvo.

«Y es por eso que aquí Renovación Nacional ha presentado este requerimiento y le ha pedido al Contralor General que se pronuncie antes, instruyendo los sumarios respectivos, pero ahora no queremos que después, una vez que se sepa el resultado, vengan aquellos tirones de orejas o aquellas advertencias que no es bueno o que no es conveniente que autoridades se tengan que pronunciar respecto a cuáles son sus preferencias», declaró.

«Ese es el llamado directo desde el presidente de la República, a la ministra Vallejos, a la ministra Orellana y a todos aquellos, como, por ejemplo, los comentarios que han hecho respecto a que habrían retrocesos respecto a las mujeres, si bien que esta constitución sería más bien una constitución que no traería un mejor futuro a las mujeres», añade.

«En definitiva, queremos pronunciamiento ahora del Contralor y no después instrucción de sumarios que sean de manera inmediata», cerró.