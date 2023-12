El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, defendió que el Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil va a crecer un 3% este año, una vez que se conoció este martes el resultado correspondiente al tercer trimestre del año.

En concreto, según divulgó este martes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el PIB de Brasil creció un 0,1% en el tercer trimestre respecto al segundo trimestre del año, mientras que tuvo una expansión del 2% en comparación con el mismo período del año anterior.

Ante estas cifras, el responsable económico del Gobierno aseguró una expansión al final del año del 3%, en línea con las previsiones económicas de destacados organismos internacionales, como la OCDE, que estima un crecimiento del 3%, o el Fondo Monetario Internacional (FMI), que lleva la cifra al 3,1%.

💰 O #PIB (Produto Interno Bruto), divulgado hoje pelo #IBGE , ficou estável (0,1%) do 2º para o 3º tri/23: https://t.co/RRXi8j9MZf Assim, o PIB (soma dos bens e serviços finais produzidos no país), está no maior patamar da série e 7,2% acima do nível pré-pandemia (4º tri/19). pic.twitter.com/kwFi8oNOOx

«Vamos a crecer un 3% este año. El Banco Central comenzó a recortar los tipos de interés. El Congreso ha aprobado la reforma tributaria. El pueblo brasileño va a estar orgulloso de la mejora de la economía», afirmó Haddad en un encuentro de prensa celebrado en Alemania, como parte de la visita oficial del presidente de Brasil, Lula da Silva, a este país europeo.

En la misma línea se pronunció la ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet, apuntó que la economía brasileña debería crecer alrededor de un 3,1% si la situación se mantiene «estable» en el último trimestre del año.

«Esto es más que el promedio mundial. El crecimiento de la economía y de los ingresos trae consigo una mejora en la vida de los brasileños, que es la principal razón de nuestro trabajo», comentó a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

