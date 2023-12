En Chile estamos a horas de recibir el 2024, sin embargo otros países del mundo ya dieron inicio al nuevo año.

Una de las primeras naciones en celebrar fue Australia, donde se desarrolló un espectáculo de fuegos artificiales desde el puerto, a un costado de la Ópera de Sídney, el cual deslumbró a los espectadores.

Además de la capital, se dio la bienvenida al 2024 en ciudades como Melbourne y Brisbane, donde se organizaron masivos eventos.

Otro país que ya inició una nuevo año fue Nueva Zelanda, donde las personas se reunieron en lugares emblemáticos, entre ellos las localidades de Auckland y Wellington, para admirar los distintos espectáculos pirotécnicos.

BREAKING: Australia welcomes in the New Year with fireworks display in Sydney 🎆https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/CKEEecKZIR