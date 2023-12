Comparte

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recalcado este domingo que el país cuenta con "potencial suficiente" para lograr sus objetivos frente a Rusia "independientemente de los cambios políticos" que se puedan producir en terceros países y a medida que avanza la invasión rusa del territorio.

"Seguiremos luchando para lograr influencia y justicia para Ucrania. Estoy muy agradecido con todos aquellos líderes que nos están prestando ayuda y que han estado con nosotros desde el 24 de febrero y que lo estarán en 2024".

"Pase lo que pase en otros países, cualesquiera que sean los cambios políticos o los estados de ánimo, debemos tener el potencial suficiente para hacer lo nuestro y lograr nuestros objetivos", ha sostenido antes de aventurar que el próximo año será uno de "decisiones globales".

En este sentido, ha matizado que Kiev se está preparando "para producir más armas" de cara al próximo año y ha dicho contar con un "calendario claro para el trabajo internacional" en enero. "Estamos trabajando con nuestros socios en las soluciones que necesita cada soldado ucraniano, toda nuestra nación, nuestro Estado", ha aclarado, según un comunicado recogido por la Presidencia ucraniana.

Además, ha aprovechado para trasladar su agradecimiento a sus socios por "el trabajo operativo que ha servido para fortalecer el sistema de defensa aérea" del país. "No somos solos nosotros los que trabajamos 24 horas al día, siete días a la semana, y eso es importante. Es crucial que la resistencia contra el terrorismo no cese ni siquiera un día para que Rusia no pueda ganar esta guerra", ha puntualizado.

