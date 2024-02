Un nuevo informe de varias agencias de la ONU publicado este viernes y basado en una extensa encuesta entre mujeres de todo Afganistán mostró que estas cada vez temen más ser “arrestadas, hostigadas y castigadas” cada vez que se anuncia un nuevo decreto de los talibán.

La aplicación de la ley por parte de la Policía aumentó el acoso en los espacios públicos y limitó aún más la capacidad de las mujeres para salir de sus hogares, según muestra el testimonio de las 745 mujeres afganas que participaron en la última encuesta realizada por ONU Mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

Las conclusiones surgen de informes recientes sobre la aplicación arbitraria y severa del decreto sobre el hijab, particularmente en Kabul, aseguraron las agencias, que comenzaron a publicar consultas trimestrales con diversas mujeres afganas un año después de que los talibán tomaran el poder en agosto de 2021.

Desde entonces, las autoridades introdujeron más de 50 decretos que restringen directamente los derechos y la dignidad de las mujeres.

Las consultas se llevaron a cabo entre el 27 de enero y el 8 de febrero, y ONU Mujeres, la OIM y la UNAMA recogieron opiniones en línea y en persona (donde era seguro hacerlo), a través de sesiones grupales y encuestas telemáticas individuales.

Las agencias lograron llegar así a mujeres en las 34 provincias de Afganistán y pidieron a las participantes que dieran su opinión sobre el período de octubre a diciembre de 2023.

Los resultados muestran que las mujeres temen el arresto y el estigma y la vergüenza duraderos asociados con el hecho de ser detenidas por la policía.

Además, más de la mitad de las mujeres (el 57%) se sienten inseguras al salir de casa sin un mahram o tutor masculino y los riesgos para su seguridad y sus niveles de ansiedad aumentaron cada vez que se anuncia un nuevo decreto dirigido específicamente a ellas.

Por otro lado, solo el uno por ciento de las mujeres indicó que tiene una influencia “buena” o “plena” en la toma de decisiones a nivel comunitario, una disminución importante con respecto al 17 por ciento en enero de 2023.

La falta de un espacio público seguro para que las mujeres se reúnan y compartan opiniones y experiencias, construyan comunidades y participen en cuestiones que consideran importantes, las dejaron “sin un camino para participar o influir en la toma de decisiones”.

Asimismo, la influencia “buena” o “plena” que las mujeres autodeclaran sobre las decisiones del hogar disminuyeron drásticamente del 90% en enero de 2023 a solo el 32% en enero de este año.

Según el informe, continúan vinculando su falta de derechos, perspectivas educativas y empleos con la disminución de la influencia en sus países.

