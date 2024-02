El Parlamento de Ghana aprobó este miércoles una nueva legislación sobre los derechos sexuales y valores familiares, un proyecto marcado por la prohibición de la promoción, defensa y financiación de las actividades del colectivo LGBTQ+.

Esta norma contempla condenas que van desde los seis meses hasta los tres años de prisión para aquellos que se identifiquen como miembros del colectivo; y penas desde los tres a los cinco años de cárcel para los promotores o patrocinadores de actividades LGBTQ+.

El proyecto, respaldado por los dos principales partidos políticos de Ghana -el Nuevo Partido Patriótico y el Congreso Nacional Democrático- queda ahora en manos del presidente del país, Nana Akufo-Addo, que deberá promulgar la norma.

La Cámara aprobó una serie de enmiendas para que las políticas editoriales de las empresas queden sujetas a un artículo de la Constitución que garantiza la libertad de medios, según informaciones recogidas por el portal Citi Newsroom.

Desde la bancada mayoritaria en el Parlamento, el Nuevo Partido Democrático, propusieron también una enmienda para proteger la financiación de actividades LGBTQ+, si bien la Cámara optó por rechazar esta modificación.

Poco después de conocerse la noticia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se mostró en contra de la nueva legislación, que condena a personas LGTB “simplemente por ser quienes son” y amenaza con sancionar a quienes apoyen al colectivo.

“Insto al Gobierno de Ghana a que tome medidas para garantizar que todas las personas puedan vivir libres de violencia, estigma y discriminación, independientemente de su orientación sexual o identidad de género”, manifestó Turk, según se desprende de un comunicado emitido por el Alto Comisionado.

“El proyecto de ley es contrario a la propia Constitución de Ghana y a las obligaciones y compromisos regionales e internacionales en materia de Derechos Humanos libremente asumidos, incluido el de no dejar a nadie atrás en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, añade Turk.

Así las cosas, el jefe de Derechos Humanos de la ONU advirtió de que las sanciones previstas para los miembros del colectivo LGBTQ+ “no solo violan normas y estándares internacionales”, sino que “existe amplia evidencia de que legitiman los prejuicios y exponen a las personas” al odio, abuso policial y torturas, entre otros.

“También perpetúan la discriminación y la denegación de acceso a servicios básicos, incluidos la atención sanitaria, la educación y la vivienda”, zanjó el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que advierte de que esta propuesta aprobada por el Parlamento tendrá un impacto negativo en la sociedad ghanesa.

Este proyecto de ley es, a pesar de todo, una versión suavizada del último borrador presentado en el Parlamento, que contemplaba penas de prisión más extensas e incluso una controvertida cláusula sobre terapias de reconversión.

Ghana ya ilegalizó en el pasado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, penadas con una condena de hasta tres años de cárcel. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han mostrado su preocupación por este nuevo proyecto.

Agencia Uno – Europa Press.

