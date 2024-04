Comparte

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich aseguró que entregará información de manera “confidencial” sobre una presunta participación de Hezbollah en Chile. La noticia se da a conocer luego de la polémica surgida en la semana, luego que la secretaria de Estado trasandina afirmara que el grupo tiene presencia en Iquique.

Cabe recordar que el pasado martes, Bullrich aseguró en entrevista con canal TN que “Argentina está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas a Irán (…) que son Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. También se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile”.

Supuesta presencia de Hezbollah en Chile

La respuesta no se hizo esperar y fue el propio Presidente Gabriel Boric quien replicó: “Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera de él. Y todos quienes cometan actos delictuales e ilícitos en nuestro territorio van a ser perseguidos, como hemos demostrado muy claramente”. Y, además, le exigió “que si tene antecedentes, que los entregue y colabore. Pero que no haga antecedentes a la rápida, sin probar absolutamente nada”.

Posteriormente, la Embajada de Argentina en Chile informó que la secretaria de Estado ofreció disculpas a la ministra del Interior, Carolina Tohá. “La ministra Bullrich aclaró que dichas observaciones fueron realizadas en el contexto de un análisis de la situación regional, dentro del marco de las responsabilidades inherentes a su cargo, y no con la intención de generar miedo o alarma en Chile”, señaló la diplomacia.

Las disculpas fueron aceptadas desde Chile y el Presidente Boric dio por cerrada la polémica.

Tras el incidente, la secretaria de Estado argentina informó que entregará información de forma “confidencial” a la ministra Tohá sobre la supuesta presencia de Hezbollah en Chile. Bullrich vendrá al país a participar del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE).