El Senado de Estados Unidos aprobó este martes un paquete multimillonario de ayuda milutar a Ucrania, Israel y Taiwán por un valor total de unos 90.000 millones de euros, más de la mitad de los cuales irán destinados a Kiev, cuyas autoridades llevan pidiendo desde hace meses más asistencia debido a los avances rusos en el frente.

La votación contó con un apoyo bipartidista, al contar con 79 votos a favor (48 demócratas y 31 republicanos) y 18 en contra (15 republicanos y tres demócratas), según informó la cadena de televisión estadounidense CNN.

La legislación, aprobada durante el fin de semana en la Cámara de Representantes, pasará ahora a la mesa del presidente, Joe Biden, que se encargará de promulgar el paquete.

La ayuda se repartiría entre unos 57.000 millones de euros para Ucrania; 25.000 millones de euros para Israel, inmerso en la guerra en la Franja de Gaza contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y 7.500 millones de euros para Taiwán, enfrascado en una histórica disputa territorial con China que en los últimos meses conoció un repunte de las tensiones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la aprobación del paquete, destacando que “esta noche una mayoría bipartidista en el Senado se unió a la Cámara para responder al llamamiento de la historia en este punto de inflexión crítico”.

“El Congreso ha aprobado mi legislación para fortalecer nuestra seguridad nacional y enviar un mensaje al mundo sobre el poder del liderazgo estadounidense: defendemos resueltamente la democracia y la libertad, y contra la tiranía y la opresión“, reza un comunicado de la Casa Blanca.

Biden, que remarcó que esta legislación hará que la “nación y el mundo sean más seguros a medida que” apoyan a sus socios “que se defienden contra terroristas como Hamás y tiranos como (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin”, aseveró que firmará este proyecto de ley y se dirigirá al pueblo estadounidense tan pronto como el texto llegue a su escritorio.

“Comenzaremos a enviar armas y equipos a Ucrania esta semana. La necesidad es urgente: para Ucrania, que enfrenta incesantes bombardeos por parte de Rusia; para Israel, que acaba de enfrentar ataques sin precedentes por parte de Irán; para los refugiados y aquellos afectados por conflictos y desastres naturales en todo el mundo, incluidos Gaza, Sudán y Haití; y para nuestros socios que buscan seguridad y estabilidad en el Indo-Pacífico”, declaró.

La aprobación de este paquete de ayuda exterior de emergencia, una prioridad de la Casa Blanca y de gran parte del Congreso desde hace meses, pone fin a meses de amargas luchas por la ayuda millonaria a Ucrania, que había dividido al Partido Republicano.

Agencia Uno – Europa Press.

