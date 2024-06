El Ejército de Israel confirmó este jueves que uno de sus carros de combate abrió fuego contra “un vehículo sospechoso que se aproximaba”, tras la muerte de dos trabajadores de la Media Luna Roja Palestina en un ataque contra una ambulancia en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Así, indicó que los militares dispararon contra un “vehículo sospechoso” y que el incidente aún está siendo investigado, antes de agregar que la presencia de la ambulancia en la zona no contaba con “coordinación” con el Ejército, según recogió el diario israelí ‘Haaretz’.

La Media Luna Roja Palestina señaló el miércoles que dos de sus paramédicos habían muerto “como resultado del bombardeo directo por parte de la ocupación israelí” en el área de Tal al Sultán, tras lo que las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), hablaron de “crimen atroz” que “confirma la intención de la ocupación de aniquilar y colapsar el sistema de salud en la Franja de Gaza”.

Los equipos de la Media Luna Roja Palestina lograron recuperar a primera hora del día los cuerpos de los paramédicos muertos en el ataque israelí, identificados como Haizam Tubasi y Suhail Hasuna, tras lo que los cadáveres han sido trasladados al Hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis (sur).

Así, el organismo recalcó a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que ambos murieron en un ataque contra una ambulancia “cuando cumplían sus labores humanitarias” y agregaron que ambos fueron enterrados en Jan Yunis.

Por otra parte, acusaron a Israel de “un ataque deliberado” contra la ambulancia y resaltaron que el vehículo “portaba el emblema de la Media Luna Roja, que cuenta con protección internacional”.

“El número de miembros de la Media Luna Roja Palestina muertos desde el inicio de la agresión contra Gaza ha aumentado a 19, todos ellos atacados por la ocupación cuando llevaban a cabo sus funciones humanitarias”, ha zanjado.

Israel lanzó su ofensiva contra Rafah el 6 de mayo, poco después de rechazar una propuesta de alto el fuego presentada por Egipto y Qatar, que había recibido el respaldo de Hamás, lo que supuso la suspensión de operaciones humanitarias a través del paso fronterizo.

Las tensiones fueron al alza desde entonces debido al recrudecimiento de la ofensiva israelí a pesar de los llamamientos internacionales y de una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que detenga sus ataques.

Agencia Uno – Europa Press.

The @IFRC is saddened and outraged by the killing of two colleagues, the Palestine Red Crescent Society @PalestineRCS paramedics Haitham Tubasi and Suhail Hassouna.



We sent our heartfelt condolences to their families and colleagues.



Since October, the Red Cross and Red… pic.twitter.com/YpRHms5xwm