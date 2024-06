El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, destacó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se dio “conforme a las previsiones” que tenía el Gobierno, lo que permite mantener la proyección del 2,5% para el conjunto del año.

“El crecimiento económico del primer trimestre ha sido bastante alineado con las proyecciones del ministerio”, sostuvo este martes el ministro desde Roma, en una rueda de prensa conjunta con el su homólogo español, Carlos Cuerpo.

Su valoración sobre el PIB se dio apenas unas horas después de que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) haya dado a conocer la expansión del 0,8% en el primer trimestre respecto al último trimestre del año anterior, y del 2,5% en comparación con el mismo período de 2023.

Entre otros, Haddad resaltó que este crecimiento se está dando al mismo tiempo que se está logrando reducir la inflación, siendo además un crecimiento que viene impulsado por las inversiones y un mayor poder adquisitivo de las familias.

Si bien el Gobierno mantiene su previsión de crecimiento del 2,5%, en las próximas semanas podría cambiar su percepción.

Esto, atendiendo al impacto económico que podrían haber tenido las inundaciones del pasado mes en el Estado brasileño de Río Grande del Sur, que representa el 7% de la economía nacional, por lo que su desempeño es “relevante” para el conjunto del país.

Agencia Uno – Europa Press.

No 1º tri/24, o #PIB do país teve alta de 0,8% frente ao 4º tri/23, na série c/ ajuste sazonal.



O setor de #Serviços puxou a variação positiva, com alta de 1,4%.



A Agropecuária cresceu 11,3% e a indústria registrou -0,1%, considerado estabilidade.



+ https://t.co/eF4v4YnTXU pic.twitter.com/EXQ5FNduQw