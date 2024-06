OTAN advierte a China posibles sanciones económicas si continúa apoyando a Rusia en la guerra desatada en Ucrania. El secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, indicó que el gigante asiático deberá asumir las consecuencias si mantiene el apoyo a Putin.

En una entrevista con la BBC, Stoltenberg subrayó que Pekín no puede mantener simultáneamente su apoyo a Rusia y sus relaciones con los miembros de la alianza atlántica.

El portavoz de la OTAN destacó que China está proporcionando tecnologías clave a Rusia, como la microelectrónica, vital para la fabricación de misiles y armas utilizadas en Ucrania.

La situación genera preocupaciones dentro de la OTAN, que discute posibles sanciones económicas contra Pekín. El secretario general insistió en que “en algún momento deberíamos considerar algún tipo de costo económico si China no cambia su forma de actuar”.

Las declaraciones de Stoltenberg llegan en un momento crítico, con Rusia intensificando su ofensiva en Ucrania y sin señales de reducir la violencia. A pesar de los esfuerzos internacionales para apoyar a Ucrania, Rusia sigue rechazando las negociaciones de paz a menos que Ucrania se rinda.

