El grupo ecologista Just Stop Oil protagonizó nuevamente una polémica manifestación luego de que dos individuos vandalizaran con pintura naranja el milenario monumento megalítico de Stonehenge, ubicado en Wiltshire, Inglaterra.

Los sujetos tienen 21 y 73 años de edad, ambos ya fueron detenidos y están a disposición de la justicia por el delito.

Al respecto, el Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, calificó lo ocurrido como “un lamentable acto de vandalismo“, y que “Just Stop Oil son una desgracia”, esto en medio de la campaña electoral en territorio británico tras adelantar las elecciones generales para este 4 de julio.

Desde el Just Stop Oil se explicó en un comunicado que el propósito de la “manifestación” era buscar que el Gobierno británico se suscribiera a un plan internacional para eliminar el uso de combustibles fósiles en 2030.

Por otro lado, Just Stop Oil aseguró que la pintura desaparecerá del monumento Stonehenge con la lluvia.

Stonehenge es un monumento megalítico construido entre el final del neolítico y principios de la Edad de Bronce. Arqueólogos estiman que su construcción data entre el 3100 AC y el 2000 AC, por lo que la estructura podría tener hasta 5 mil años de antigüedad.

