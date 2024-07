El Partido Laborista liderado por Keir Starmer logró este jueves una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias que se celebraron este jueves en Reino Unido.

De acuerdo a los sondeos a pie de urna de la BBC, los laboristas lograrían 410 escaños de los 650 que integran el parlamento británico. Mientras que el Partido Conservador, del actual primer ministro Rishi Sunak, obtendría 131, su peor resultado histórico.

Los centros de votación cerraron a las 22:00 hora local (17:00 horas en Chile) y los primeros sondeos mostraron el batacazo de los laboristas en la Cámara de los Comunes.

A través de su cuenta de X, Keir Starmer, agradeció a todos quienes los apoyaron al partido durante la campaña y que votaron por ellos en estos comicios.

“A todos los que han hecho campaña por el Partido Laborista en esta elección, a todos los que votaron por nosotros y depositaron su confianza en nuestro Partido Laborista cambiado: gracias”, escribió el político británico en la mencionada red social.

Por su parte, Angela Rayner, líder adjunta de los laboristas, en entrevista con BBC, instó a la precaución ante los primeros resultados que muestran una aplastante victoria. “Las cifras son alentadoras, pero el sondeo a pie de urna es un sondeo, por lo que aún no tenemos ningún resultado”, dijo.

En tanto, el actual primer ministro británico, Rishi Sunak, manifestó su gratitud a quienes los apoyaron en estos comicios.

“A los cientos de candidatos conservadores, miles de voluntarios y millones de votantes: Gracias por su arduo trabajo, gracias por su apoyo y gracias por su voto”, publicó.

Con esto, Starmer se transformaría en el próximo primer ministro de Reino Unido y marcaría el regreso del partido tras 14 años de gobierno de los conservadores.

Cabe señalar que los británicos tienen un sistema parlamentario, por lo que el líder del partido que logre la mayoría de los escaños en la Cámara de los Comunes se convierte en primer ministro.

La jornada electoral arrancó a las 7:00 hora local, donde los ciudadanos británicos, irlandeses o de los países que componen la Commonwealth acudieron a las urnas para elegir a los 650 representantes repartidos en función de la población de los distintos territorios.

Lo anterior, corresponde a 543 en Inglaterra, 57 en Escocia, 32 en Gales y 18 en Irlanda del Norte.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party – thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo