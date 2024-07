Comparte

Tras difundirse en medios estadounidenses la posibilidad de que el Presidente Joe Biden padeciera de Parkinson, la Casa Blanca salió al paso para descartar que el mandatario esté siendo tratado por esta enfermedad degenerativa.

Las afirmaciones llegan luego del aumento en las especulaciones y preocupaciones por el estado de salud de Biden, tras verse dubitativo y con problemas de dicción en el último debate presidencial protagonizado junto a Donald Trump.

En ese sentido, la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre, declaró que “¿ha sido tratado el presidente por el Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está siendo. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No”.

La autocrítica de Biden tras el debate con Trump

Cabe destacar que el propio Joe Biden reconoció que su desempeño no fue el ideal en el debate, comentando que tuvo “una mala noche, tuve una mala noche. Y el hecho es que, ya sabes, lo arruiné”.

“Cometí un error. Pero aprendí de mi padre, cuando te derriban, simplemente ponte de pie”, señaló en declaraciones a The Earl Ingram Show.

“Simplemente vamos a vencer a Donald Trump como lo hicimos en 2020″, afirmó.