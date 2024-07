Biden condenó ataque contra Trump

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó el ataque ocurrido durante un acto de campaña de Donald Trump en Pensilvania. Tras escucharse disparos, el candidato fue protegido por sus escoltas, mientras se le veía sangrar a la altura de la oreja.

Tras el ataque que sufrió Trump, Biden expresó que “no lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos” e hizo un llamado a condenar el hecho.

“Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información. Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo”, expresó el presidente Biden.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



