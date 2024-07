El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió este domingo a sus ciudadanos estadounidenses solicitando “bajar la temperatura” tras el intento de asesinato de su rival Donald Trump, afirmando que la política no debe convertirse en un “campo de matanza”.

En un discurso desde el Despacho Oval, Biden expresó: “Compatriotas estadounidenses, quiero hablarles esta noche sobre la necesidad de que bajemos la temperatura en nuestra política“.

Pese a lo anterior, destacó: “No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia, nunca, punto, sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice”.

Biden explicó que el ambiente político en el país “se ha calentado mucho” y que es hora de enfriarlo. “Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo”, afirmó el presidente y enfatizó que con las elecciones a la vuelta de la esquina, las pasiones se encienden más.

Finalmente, el presidente insistió en que las convicciones, por fuertes que sean, nunca deben llevar a la violencia. “Es hora de calmarse”, subrayó Biden reiterando que la política no debería ser un “campo de matanza”.

There's no place in America for political violence.



No exceptions.



We cannot allow this kind of violence to be normalized. pic.twitter.com/taupQp1VnB