Kamala Harris oficialmente inició su carrera para ser la nueva presidenta de Estados Unidos, liderando su primer mitín en Wisconsin, solo dos días después de que Joe Biden renunciara a la reelección.

Sin perder el tiempo, la candidata demócrata apuntó directamente a su principal rival en las elecciones, el republicano y expresidente Donald Trump, a quien calificó de “agresor” y “depredador” durante el acto.

“Como exfiscal general y fiscal de los tribunales, me enfrenté a agresores de todo tipo. Depredadores que abusaban de las mujeres. Defraudadores que estafaban a los consumidores”, señaló según France 24.

“Son Tramposos que rompían las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme cuando digo que conozco al tipo de Donald Trump”, agregó la actual vicepresidenta de Estados Unidos.

En la misma línea, Kamala Harris advirtió que el actual escenario electoral es un evento “de importancia existencial para Estados Unidos”, en el cual “el país debe escoger entre la libertad y el caos”.

