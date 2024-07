Comparte

El Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela había convocado a Alberto Fernández para participar como veedor en la elección que se celebrará el próximo domingo.

Sin embargo, en su cuenta de X, el expresidente argentino anunció que no viajará, tras expresa petición del gobierno venezolano.

Motivos de la Petición

Al respecto, el Gobierno de Venezuela le pidió a Fernández desistir de su tarea como veedor electoral, alegando que sus declaraciones públicas generaron molestias y dudas sobre su imparcialidad.

Bajo esa línea, el exmandatario trasandino explicó que sus comentarios fueron en línea con lo expresado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y que esto desestabilizaba el proceso electoral.

Evento cierre de campaña de María Corina Machado en Maracaibo, competidora de Nicolás Maduro

Declaraciones de Alberto Fernández

Fernández aclaró su posición en la red social X: “Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, el que gana, gana y el que pierde, pierde”. Subrayó que ambos, oficialismo y oposición, deben aceptar los resultados electorales.

Ante la solicitud del gobierno venezolano, Fernández decidió no viajar para evitar atribuciones de enturbiar la jornada electoral.

“Creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental”, comentó.

Por su parte, el ex jefe de Estado trasandino enfatizó que el papel de un veedor electoral es vigilar el cumplimiento de las normas de manera objetiva, imparcial y transparente.

También, lamentó no poder cumplir con esta tarea en el contexto actual, pero reafirmó su deseo de que Venezuela celebre elecciones transparentes y respete el veredicto popular.

Finalmente, Fernández expresó su esperanza de que Venezuela recupere la convivencia democrática y que los millones de venezolanos que emigraron puedan regresar. “Mi mayor deseo es que Venezuela tenga el mejor futuro que merece”, concluyó.