La congresista Rashida Tlaib (D-Mi) desató una polémica durante el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante una sesión conjunta del Congreso el miércoles.

La representante de Detroit utilizó una kufiya y levantó carteles que acusaban a Netanyahu de crímenes de guerra y genocidio, generando un gran revuelo en el recinto.

Mientras Netanyahu pronunciaba su discurso, Tlaib mostró carteles con mensajes como “criminal de guerra” y “culpable de genocidio”.

Estas fuertes acusaciones resonaron en el Congreso, llamando la atención sobre las acciones del primer ministro israelí y su gobierno en relación con los palestinos.

En su discurso, Netanyahu se refirió a las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio dirigidas contra Israel. Afirmó: “Así como se lanzaron mentiras maliciosas contra el pueblo judío, ahora se lanzan contra el Estado judío… con el objetivo de deslegitimar a Israel, demonizar al Estado judío y a los judíos en todas partes”.

A lo que agregó: “No es de extrañar que hayamos sido testigos de un aumento espantoso del antisemitismo en Israel y en todo el mundo. Dondequiera que veamos el flagelo del antisemitismo, debemos condenarlo inequívocamente”.

Rashida Tlaib, en su cuenta de Twitter (anteriormente conocida como X), reafirmó su postura escribiendo: “Nunca daré marcha atrás en decirle la verdad al poder. El gobierno de apartheid de Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos. Los palestinos no serán borrados. Solidaridad con todos aquellos que están fuera de estos muros en las calles protestando y ejerciendo su derecho a disentir”.

La protesta de Tlaib ha generado una ola de reacciones tanto a favor como en contra, destacando la división de opiniones sobre el conflicto israelí-palestino y la figura de Netanyahu.

I will never back down in speaking truth to power.



The apartheid government of Israel is committing genocide against Palestinians. Palestinians will not be erased. Solidarity with all those outside of these walls in the streets protesting and exercising their right to dissent. pic.twitter.com/TSbbXdv13U