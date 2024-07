Comparte

La polémica entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el reelecto mandatario del Régimen venezolano, Nicolás Maduro, crece con el correr de las horas.

Todo empezó cuando este domingo, mientras se esperaban los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela, el jefe de Estado trasandino, exigió al chavismo que respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas.

El economista libertario afirmó: “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”.

A través de su cuenta en X, Milei agregó: “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, sentenciando con un contundente: “Dictador Maduro, afuera!!!”.

Respuesta de Maduro

En su discurso, Nicolás Maduro respondió al jefe de Estado argentino, quien había adelantado que no reconocerá otro fraude electoral.

El mandamás venezolano atacó a Milei con fuertes descalificaciones: “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Sumándose a los cánticos de sus seguidores, Maduro continuó: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.

Réplica de Milei

Hoy lunes 29, Javier Milei respondió a través de su cuenta de X: “Los insultos del Dictador Maduro para mí son halagos. Casualmente repitiendo los mismos agravios de muchos ‘periodistas’ bienpensantes de la Argentina, cuya posición endeble permite que las atrocidades de Maduro sean legitimadas. Ni él se cree la estafa electoral que festeja. La República Argentina tampoco. No reconocemos el fraude, llamamos a la comunidad internacional a unirse para restaurar el Estado de Derecho en Venezuela, y le recordamos al pueblo venezolano que las puertas de nuestra Patria están abiertas para todo hombre que elija vivir en libertad. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Apoyo de Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también expresó su opinión sobre las elecciones en Venezuela.

Asimismo, afirmó: “Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una ‘elección’ donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad”.