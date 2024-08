Comparte

El canciller Alberto van Klaveren señaló que “es probable” que Edmundo González haya ganado las elecciones presidenciales en Venezuela. Las declaraciones del ministro se dan en medio de los cuestionados balotajes donde Nicolás Maduro nuevamente se proclamó presidente de dicho país.

“Estamos siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. Nos preocupa extraordinariamente también, esperamos que no se sigan produciendo hechos de violencia. Sabemos que se va a producir en el día de hoy una manifestación, esperamos que se respeten los derechos de los venezolanos, que no hayan violaciones de sus derechos humanos”, indicó.

Canciller fustiga falta de transparencia en elecciones venezolanas

El canciller cuestionó abiertamente la transparencia de los resultados electorales anunciados por el gobierno venezolano. “El resultado que ha entregado el gobierno del proceso electoral no resulta transparente, no se basa en información que esté disponible para todos”, afirmó Van Klaveren. Además, señaló que cualquier proclamación de un candidato ganador es prematura, refiriéndose tanto a Nicolás Maduro como a cualquier otro candidato.

Van Klaveren también mencionó que Chile está evaluando los pasos a seguir en coordinación con otros países de América Latina, en un esfuerzo conjunto para abordar la situación. “Creemos que cualquier proclamación de candidatos ganadores es prematura. Obviamente, eso vale para el presidente actual Nicolás Maduro, que ha sido proclamado en dos ocasiones, pero sin un proceso electoral que sea verificable”, explicó.

El canciller @AlbertoKlaveren y la ministra del Interior, @Carolina_Toha, recibieron al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, y al personal diplomático que arribó hoy a Santiago tras la orden de expulsión emitida por el gobierno venezolano. pic.twitter.com/sOHES8kW6h — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) August 3, 2024

Van Klaveren advierte “probable” triunfo de Edmundo González

Respecto a Edmundo González, Van Klaveren destacó el respeto hacia su figura y reconoció la posibilidad de que haya ganado las elecciones. Sin embargo, aclaró que no se puede afirmar con certeza debido a la falta de verificación del proceso electoral. “Respetamos mucho la figura de Edmundo González, creemos que es probable que haya ganado la elección, pero no lo podemos afirmar con certeza, básicamente porque estamos hablando de un proceso electoral que no ha sido verificado”, concluyó el canciller.

La situación en Venezuela sigue bajo la mirada atenta de la comunidad internacional, que espera una resolución democrática de la crisis política que enfrenta el país.