Este lunes el expresidente Donald Trump causó polémica luego de publicar en redes sociales una imagen falsa de Taylor Swift, en donde la artista pop supuestamente llamaba a votar por el magnate en las elecciones presidenciales.

Se trata de una publicación en la Truth Social, plataforma utilizada por Trump tras ser vetado de Twitter tras el asalto al edificio del Capitolio en 2021.

En dicho posteo, un sujeto publicó distintas imágenes en donde “Swifties” (las fanáticas de la artista Taylor Swift), llamaban a votar por Donald Trump en las elecciones.

La polémica estalló luego de que el exmandatario reposteara dicha publicación en su perfil. Esto ya que una de las imágenes contenidas en el post mostrara una imagen utilizada Inteligencia Artificial.

En esta, se mostraba a la cantante vestida de igual manera que el Uncle Sam, junto al texto “Taylor Swift quiere que votes por Donald Trump”, en una referencia a la propaganda estadounidense en la que el personaje llamaba a enlistarse al ejército en el marco de la Primera y Segunda Guerra Mundial (I want you for the US Army).

Junto con el posteo original, el magnate escribió “¡acepto!”.

Cabe recordar que en 2020 Taylor Swift respaldó formalmente al Presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, no se ha pronunciado respecto de ningún candidato de cara a la carrera presidencial 2024.

Revisa la publicación de Trump con la polémica imagen de Taylor Swift