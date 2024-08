En un emocionado discurso con claridad y energía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió un resonante gracias en la Convención Demócrata que reconoció su decisión de no buscar la reelección y respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris como la candidata a la presidencia en noviembre de este año.

“Estados Unidos te quiero, he dedicado gran parte de mi vida a la nación. Como presidente amo el trabajo, pero amo aún más a mi país”, dijo el actual mandatario estadounidense.

Durante su discurso, el presidente Biden consolidó la posición del Partido Demócrata de Kamala Harris, liderar la lucha por la Casa Blanca contra el republicano Donald Trump y remarcando puntos clave para llegar a este punto.

“Era muy joven cuando llegué al Senado porque no tenía ni 30 años y ahora muy viejo para ser presidente”, agregó el jefe de Estado norteamericano.

A lo anterior, señaló que “quiero que sepan lo agradecido que estoy con todos ustedes. Seleccionar a Kamala fue la primera decisión que tomé antes de ser o no ser nominado y fue la mejor decisión que tomé en toda mi carrera. Ella es sólida, tiene experiencia y una enorme integridad“.

El discurso de Biden en Chicago cerró la primera noche de un evento de cuatro días impulsado por el entusiasmo de los demócratas por Harris y el alivio de que el actual presidente abandonara su propia candidatura a la reelección y la apoyara para reemplazarlo.

“¿Están listos para votar por la libertad? ¿Están listos para votar por la democracia y por Estados Unidos? Permítanme preguntarles: ¿Están listos para elegir a Kamala Harris y Tim Walz?“, vociferó.

A diferencia de la mayoría de los oradores, al principio del programa del lunes Biden reconoció la ira de miles de manifestantes propalestinos que se reunieron afuera del Centro de Convenciones y dijo que ha estado trabajando sin parar para lograr un alto el fuego.

Información de Voz de América Washington.

