El ex mandatario de Estados Unidos y actual candidato presidencial, Donald Trump, nuevamente fue blanco de un ataque con disparos. Tras el hecho, el equipo del magnate declaró: “El presidente Trump está a salvo tras un disparo en su vecindad“, sin dar más detalles.

Quién sí entregó más información fue el hijo del otrora jefe de Estado, quien, por medio de su cuenta de X puntualizó que hubo “disparos en el campo de golf Trump en West Palm Beach, Florida”.

“Según las autoridades locales, se descubrió un rifle AK-47 entre los arbustos. La campaña de Trump publicó un comunicado en el que confirma que el expresidente Trump está a salvo”, agregó Trump jr.

Además señaló que, “según informes, se ha detenido a un sospechoso”.

