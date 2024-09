Hezbolá confirma muerte de su líder Hasán Nasralá tras un bombardeo de Israel

Este sábado, Hezbolá confirmó la muerte de su máximo líder, Hasán Nasralá, luego de un ataque de Israel a un presunto cuartel general del movimiento en la zona sur de Beirut.

“Nasralá está ahora con Alá como gran mártir. Se suma a la caravana de mártires de Kerbala y los mártires inmortales, cuya marcha ha liderado durante treinta años de victoria en victoria”, informaron a través de un comunicado, según consigna la agencia de noticias Europa Press.

Por su parte, el Ejército de Israel también comunicó que “eliminó” al jefe del movimiento islamita libanés. “Hassan Nasrallah ya no podrá aterrorizar al mundo”, publicaron en su cuenta de X.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

Además, Israel destacó que durante 32 años Nasralá fue responsable de “muchos asesinatos” tanto de civiles como de soldados de Tel Aviv.

También el Ejército reportó la muerte de varios comandantes de Hezbolá, entre ellos, Ali Kari, al cargo del Frete Sur de la organización, de acuerdo a la citada agencia de noticias.

“El ataque se llevó a cabo mientras la cadena de mando superior de Hezbolá operaba desde el cuartel general y promovía actividades terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel”, indicaron desde el Ejército israelí.

Finalmente, las Fuerzas Armadas atacaron al menos 140 “objetivos terroristas” en Líbano durante las últimas horas, como también bombardearon fábricas de armamentos y “otras infraestructuras militares”.

Hassan Nasrallah, the leader of an evil terrorist organization; the senior terrorists eliminated with him, and the central headquarters they were in, were legitimate military targets under international law. Nasrallah intentionally built Hezbollah’s central headquarters under… pic.twitter.com/8SaRT6YDmX