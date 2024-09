El huracán Helene, que se degraó a ciclón postropical, dejó un saldo trágico de más de 50 muertos y causó devastación en cinco estados del sureste de Estados Unidos.

El fenómeno meteorológico, que ingresó como un poderoso huracán de categoría 4 por Florida el pasado jueves por la noche, ha causado severos estragos antes de seguir debilitándose mientras avanza hacia el interior del país.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 54 muertes relacionadas con el paso de Helene. Las víctimas se distribuyen en 19 en Carolina del Sur, 17 en Georgia, 11 en Florida, 6 en Carolina del Norte y 1 en Virginia. Las zonas afectadas han experimentado lluvias torrenciales, vientos huracanados y tornados, provocando peligrosas inundaciones y desbordes de ríos.

Las autoridades locales y equipos de emergencia trabajan en las labores de rescate y recuperación de las áreas más afectadas, que están afectadas por cortes de energía y daños en la infraestructura, incluyendo postes de electricidad caídos y viviendas destruidas.

El Centro de Predicción Meteorológica informó que Helene, ahora un ciclón postropical, se dirige hacia el norte, acercándose a las áreas de Nashville (Tennessee) y Louisville (Kentucky). Con vientos de 30 kilómetros por hora, se espera que el sistema siga perdiendo fuerza y se disipe por completo el lunes. No obstante, las lluvias asociadas con el ciclón continúan representando un riesgo para varias regiones.

Se anticipa que fuertes precipitaciones afectarán los valles de Ohio y Tennessee, con posible impacto en la cadena montañosa de los Apalaches el domingo. Las autoridades han advertido sobre el peligro de nuevas inundaciones en áreas ya afectadas por precipitaciones récord, particularmente en la región sur de los Apalaches.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas a través de un mensaje en la plataforma X, describiendo la devastación causada por Helene como “sobrecogedora”. Además, el mandatario aprobó una declaración de emergencia para Tennessee, lo que permitirá el envío de más recursos federales a las zonas afectadas.

Mientras Helene sigue su curso debilitado, otros sistemas meteorológicos están activos en el Atlántico. La tormenta tropical Joyce y el huracán Isaac, actualmente de categoría 2, son monitoreados por el Centro Nacional de Huracanes, aunque por ahora no representan una amenaza inmediata.

The devastation we're witnessing in Hurricane Helene's wake has been overwhelming. Jill and I continue to pray for all of those who have lost loved ones and for everyone impacted by this storm.



Early this morning, I approved Tennessee's emergency declaration and my…