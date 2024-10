Gobierno apoya al secretario general de la ONU tras ser declarado persona non grata por Israel

El Gobierno de Chile entregó su apoyo este viernes al secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterrez, tras ser declarado por Israel como persona “non grata”.

Así, el país suscribió una carta en respaldo junto a otras 105 naciones, tales como, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Francia, México, Palestina, Portugal, Suecia, Suiza y Venezuela.

“Este significativo respaldo es reflejo del mayoritario apoyo de la comunidad internacional a la labor del líder del organismo y al rol de Naciones Unidas, y da cuenta del liderazgo de Chile y del Presidente Gabriel Boric Font en el ámbito multilateral”, señalan desde la cancillería chilena a través de un comunicado.

La misiva indica, según el comunicado de la cartera que lidera Alberto van Klaveren, que “acciones de esta índole socavan la capacidad de las Naciones Unidas para llevar a cabo su mandato, que incluye la mediación en los conflictos y la prestación de apoyo humanitario”.

“En Medio Oriente, esto podría retrasar aún más el fin de todas las hostilidades y el establecimiento de una vía creíble hacia la solución de dos Estados que vivan uno junto al otro en paz y seguridad”, apuntan.

Por lo mismo, en estos momentos de tensión, la labor del secretario general de la ONU refleja “el deseo compartido de poner fin a la violencia y de entablar un diálogo significativo en pos de una paz duradera en Medio Oriente“.

Finalmente, por medio de la carta, piden que se respete el liderazgo del organismo internacional y su misión, ya que su “cooperación constructiva” es “vital para superar los desafíos que se enfrentan y lograr un futuro pacífico”.

El pasado 2 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, calificó que Guterrez es un “antiisraelí”, ya que “presta apoyo a los terroristas”.

“He declarado al secretario general de las Naciones Unidas persona non grata en israel y le he prohibido la entrada al país”, sostuvo en su cuenta de X.

“Cualquiera que no pueda condenar inequívocamente el atroz ataque de Irán a Israel, como lo ha hecho casi todos los países del mundo, no merece pisar suelo israelí“, expresó en la red social.

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.



Anyone who cannot unequivocally condemn Iran's heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step…