El Ministerio de Salud Pública del Líbano confirmó la muerte de al menos 13 personas, entre ellas un niño, tras un ataque aéreo israelí cerca del hospital universitario Rafik Hariri, en el sur de Beirut.

Además, 57 personas resultaron heridas y por lo que se molivizó equipos de rescate para buscar supervivientes entre los escombros.

Este hospital es el mayor centro de salud pública del país y la zona afectada se había convertido en un refugio para quienes huían de otras áreas más cercanas a la frontera con Israel.

El ejército israelí declaró que el objetivo del ataque era una infraestructura terrorista de Hezbolá, ubicada cerca del hospital, y que la instalación médica no se impactó directamente.

Según Tel Aviv, Hezbolá utiliza a la población civil como escudo humano, lo que genera riesgos en áreas densamente pobladas. Israel había emitido advertencias de evacuación minutos antes del ataque en los suburbios de Beirut, aunque no se informó sobre la zona del hospital.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron haber atacado almacenes de armas, centros de comando y otras instalaciones terroristas en Beirut, algunos de ellos subterráneos y vinculados a operaciones aéreas y navales de Hezbolá. Sin embargo, no se proporcionaron detalles específicos sobre los lugares exactos.

Las FDI también afirmaron haber identificado un búnker de Hezbolá bajo el hospital del Sahel en Haret Hreik, que fue evacuado antes del ataque.

Según el portavoz israelí Daniel Hagari, este depósito contenía millones de dólares en efectivo y oro utilizados para financiar las actividades terroristas de Hezbolá, aunque no se presentaron pruebas de estas afirmaciones.

An American missile, from American aid to the Zionist occupation, hits a building in Beirut. Biden and his Zionist administration are dirty war criminals and thugs. pic.twitter.com/GsobpXwNs6