Este martes, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, aseguró que en el país trasandino se ha registrado un aumento en la delincuencia y particularmente de “modalidades delictivas que vienen de Chile”.

En concreto, la autoridad argentina afirmó que en el sur del país han aumentado delitos con el uso inhibidores de vehículos, los que afirmó vienen desde Chile.

De esta manera, en el marco de la VI etapa del Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, Bullrich declaró que “en el sur de Argentina estamos viendo modalidades delictivas que vienen de Chile, como los inhibidores de vehículos”.

“Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”, añadió.

“Que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, afirmó.