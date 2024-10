La Policía Civil de Brasil reveló este miércoles que Edson Fernando Crippa, el autor del tiroteo en Novo Hamburgo, ingresó a un sanatorio mental en cuatro ocasiones por esquizofrenia, a pesar de lo anterior, este poseía autorización para portar cuatro armas de fuego, dos pistolas y dos escopetas.

En el ataque, que ocurrió en su domicilio, murieron su padre, su hermano y un agente de la Brigada Militar de Rio Grande do Sul, mientras que otras nueve personas resultaron heridas.

Según información de CNN Brasil, el tiroteo comenzó cuando Edson, de 45 años, abrió fuego dentro de su casa. La policía logró abatir al agresor después de un asedio que duró casi nueve horas, durante el cual Edson disparó más de 100 veces y derribó dos drones de la Brigada Militar.

Según el delegado Fernando Sodré, jefe de la Policía Civil, también se encontraron en la vivienda cientos de cajas con municiones y cargadores, lo que evidencia una gran capacidad de fuego.

El incidente ha generado cuestionamientos sobre cómo una persona con historial de esquizofrenia pudo acceder a tal cantidad de armas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Rio Grande do Sul señaló que investigará qué tipo de autorización tenía Edson para poseer las armas, aunque aún no ha confirmado si estaba registrado como CAC (Coleccionista, Tirador Deportivo y Cazador), una categoría que fue favorecida por la flexibilización de las leyes de armas durante el gobierno anterior.

En enero de 2023, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó decretos que restringen la compra de armas, criticando lo que describió como una “distribución indiscriminada de armas en la sociedad”.

Lula expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares, condenando que muchas de estas armas terminen en manos del crimen organizado.

