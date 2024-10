Geely asume la representación de la marca en Chile

Comparte

Una nueva era comienza para la marca Geely en Chile. La marca china vivirá un proceso de cambio con la instalación de la oficina comercial en nuestro país.

El Grupo Geely, hoy es el cuarto conglomerado con más ventas de China, y propietario de las marcas Volvo, Lotus, Lynk&Co, Smart, Polestar, accionista mayoritario de Daimler AG, y recientemente junto al grupo Renault formalizaron la creación Horse Powertrain, filial dedicada al desarrollo de motores de transmisiones híbridas.

Esta compañía automotriz se prepara para tener un impacto significativo en el mercado chileno, una expansión que llega en un momento crucial en la estrategia global, una gran oportunidad para Chile, y un potencial posicionamiento en el continente.

Geely se dispone a hacer una entrada dinámica en el mercado chileno con el relanzamiento de su marca a finales de 2024.

Este evento no sólo mostrará la actual línea de vehículos de la compañía, sino que también introducirá una nueva generación de modelos, alineándose con la visión global de Geely, “See the World in Full”, una imagen de marca revitalizada, que refleja un espíritu más enérgico e inspirador.

Esta nueva identidad posicionará a Geely como una marca automovilística global que prioriza la experiencia humana por encima de todo, ofreciendo vehículos que se integran a la perfección en la vida de sus clientes.

Para liderar este ambicioso proyecto, Geely ha reunido un renovado equipo de profesionales del área automotriz, quienes aportarán su amplia experiencia para establecer relaciones sólidas con los consumidores chilenos

“Dentro de los planes que contempla Geely se encuentra el entrar en nuevos segmentos, sumar nuevos modelos, proporcionando tecnología de punta y productos de alto valor a sus consumidores, distintos modelos se sumarán a la familia de vehículos que entrarán prontamente al mercado chileno, siguiendo nuestra estrategia de posicionamiento y expansión a lo largo del territorio”, afirmó Fernando Funes, country sales manager Geely Motor Chile.

Geely Motor Chile se compromete a garantizar una transición sin problemas para sus clientes existentes, mientras la marca se prepara para su lanzamiento oficial en el mercado chileno.

Geely Motor Chile ha confirmado que los actuales servicios de mantenimiento se mantendrán hasta diciembre. Esto significa que los clientes pueden seguir contando con las mismas garantías y procesos a los que estaban acostumbrados.

La dedicación de Geely Motor Chile a la satisfacción del cliente es evidente en su compromiso con una transición suave y la introducción de asociaciones innovadoras. Este enfoque refuerza la posición de la marca como una empresa de automoción fiable y centrada en el cliente en Chile.