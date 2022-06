Este jueves la senadora de la UDI Luz Ebensperger criticó duramente al Gobierno por no retomar las expulsiones de los extranjeros que hayan cometido delitos en el territorio nacional.

La situación surge luego de que el pasado 13 de abril el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, anunciara que se encontraba en curso un operativo de expulsión judicial, el cual durante mayo sacaría del país a cerca de 160 migrantes y que aún no se lleva a cabo.

“Vemos con preocupación que el Gobierno, pese a los anuncios, no ha concretado las expulsiones de ciudadanos extranjeros que han infringido nuestras normas, ya sea porque cometieron delitos o ingresaron clandestinamente a Chile”, señaló al respecto la senadora.

En la misma línea la legisladora acusó “una falta de voluntad política” por parte del Ministerio del interior, debido a esto anunció que enviará un oficio a la ministra Izkia Siches para así exigir explicaciones al respecto.

Por su parte el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, señaló que el “no expulsar a los extranjeros que cometen delitos o aquellos que ingresan clandestinamente por pasos no habilitados, como exige la ley, significa no hacerse cargo del impacto negativo que tienen en las comunidades nacionales y extranjeras esta sensación de impunidad”.