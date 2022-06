El diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado, se refirió a la situación que atraviesa la macrozona sur, en especial la región de La Araucanía, zona a la cual representa.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric realizaron un balance de la primera Cuenta Pública del mandatario, donde afirmaron que se estaban viendo efectos positivos en cuanto a la violencia en la macrozona sur.

Sobre esto, en conversación con ‘La Mañana en Agricultura‘, el parlamentario dijo que no tiene la “misma apreciación”, indicando que quieren tener a las Fuerzas Armadas y Carabineros en la Ruta 5 Sur, “como si fueran semáforos parados en ciertos puntos”.

“Es muy difícil hacerle entender a ellos que, lo que pasa en La Araucanía es terrorismo. El Presidente Boric no quiso ocupar la palabra terrorismo en el discurso, evade esa palabra“, señaló.

Además, debido a esta situación, acusó que los agricultores la están pasando mal en la zona sur, especialmente en La Araucanía, ya que están siendo “hostigados”, no solo por la Conadi, sino también por algunas comunidades.

“Están creando una expectativa falsa que está forzando a muchos agricultores a no sembrar“, sostuvo el representante del distrito 23, explicando que esto no solo es por “el aumento de los insumos”, sino que también “por el tema de inseguridad que hay en el campo para sembrar“.

“Este Gobierno lo veo con mucho titular, pero con nada real a La Araucanía. A mí me da pena, porque menosprecian nuestra región, menosprecian el tema alimentario que tenemos (…) No hay seguridad para los agricultores para que puedan sembrar, viven con miedo no solo dentro de sus campos, sino que en el tránsito entre la ciudad al campo hay violencia de distinto tipo”, dijo.

En esa línea, aseveró que el Presidente Boric “tiene miedo de ir a La Araucanía”, porque “allá perdió, por eso nos deja botados”.

Mellado y rol del subsecretario Monsalve

Sobre el rol del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el diputado de Renovación Nacional dijo que respeta mucho al secretario de Estado.

“Yo creo que está haciendo un gran trabajo, es el motor que mueve a este Gobierno, el más sensato. Él está moviendo y es creíble”, afirmó.

Además, recordó que “forma parte del socialismo democrático”, pero, afirmó que “hay otro sector que es el que tira el mantel y el que está gobernando realmente: El Partido Comunista y Frente Amplio, que no lo gusta esto y siempre está tirando el mantel para atrás”.