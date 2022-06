El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el parlamentario Daniel Melo del Partido Socialista, anunció que oficiará al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Salud para que informen sobre el último episodio de contaminación en la zona de Quintero -Puchuncaví, el cual afectó a un centenar de personas.

Entre las explicaciones que piden están cuáles son las acciones que se están realizando y qué medidas se tomarán con las industrias involucradas en este nuevo episodio de contaminación.

Al respecto, el diputado Melo señaló que «estamos no sólo ante hechos graves y que atentan contra la salud de las personas, sino también hechos que son reiterados. No podemos normalizar ni tolerar que hechos de contaminación concluyan con personas enfermas, no es lógico que sean las escuelas las que cierran y las industrias siguen en normal funcionamiento».

Recordemos que la sesión pasada de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, ya fue citada la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, por el evento de contaminación por parte de la empresa Enex que terminó con una veintena de escolares en centros asistenciales.

En tanto, el diputado del distrito 6, Nelson Venegas, señaló que se reunirán «con los afectados a la brevedad para ver de qué modo podemos ser parte de la solución permanente ante este tipo de hechos, en este sentido es claro que las autoridades debemos estar del lado de la gente, especialmente de vecinas y vecinos que viven en zonas de sacrificio».

«No podemos ni debemos tolerar que se repitan episodios como el ocurrido, por eso oficiamos a las autoridades competentes en el tema, porque aquí no basta que las autoridades sólo tras los hechos actúen abriendo investigaciones y aplicando, eventualmente, una multa. Las autoridades deben ser capaces de, a través de la aplicación y cumplimiento de políticas, anticiparse y evitar que estos hechos ocurran por parte de las empresas», agregó el diputado Daniel Melo.