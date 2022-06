«Creo que es una gran iniciativa porque estamos en una situación muy mala y todo lo que venga sirve. Yo con mi pensión compro el gas, pago la luz, el agua y no me alcanza para comer. Casi todos estamos mal, muy pobres, porque no me da, todo ha subido. Esto es un alivio, una ayuda muy grande para la tercera edad», cuenta Isabel Godoy, vecina de la comuna de Puente Alto.

Como Isabel, serán 2.500 vecinos en esa comuna quienes recibirán semanalmente canastas de alimentos y artículos de primera necesidad gracias a la Despensa Social, iniciativa que esta semana comenzó su marcha blanca en Puente Alto con las primeras 1.000 personas que se inscribieron al iniciarse el proceso, en abril de este año. Esta iniciativa busca ser una solución en la desnutrición y alimentación de los adultos mayores de la comuna.

Junto a Isabel, fueron muchas las personas que llegaron a buscar su caja de alimentos. Una de ellas fue Nancy Acevedo, quien tras salir de la Despensa Social explicó: «Cuando me llamaron, no lo creía, es una bendición esto. Ahora tendré jugos, chocolates, galletas. A veces no alcanza para comprar más de lo que llevo, porque llego justo y me falta para comprar lo demás. Mi hermano me dice ‘te sacaste la lotería con la comuna y la despensa».

La Despensa Social aún tiene cupos disponibles para que vecinos de Puente Alto puedan inscribirse, ya que en total serán 2.500 los beneficiarios. Para postular, los requisitos son: vivir en Puente Alto, tener más de 60 años y percibir ingresos inferiores al sueldo mínimo.

Para inscribirse, las personas pueden ir a la sede de la Despensa Social, ubicada en José Luis Coo 860, los martes, miércoles o jueves de 9:00 a 16:00 horas. En ese lugar deberán presentar su carnet de identidad, un documento que acredite su domicilio y otro que acredite los ingresos que se perciben.

La iniciativa funciona de lunes a viernes, en el horario establecido para cada beneficiario y, además de la entrega de productos, se ofrecerá apoyo a la solución de problemáticas sociales comunes en los beneficiarios del programa.

«Realmente vale la pena, porque todas las cosas son de muy buena calidad. Esto me va a afectar para bien en mi día a día, ya que nosotros estamos viviendo solo de nuestras pensiones. Da alegría que se preocupen de nosotros los adultos mayores, le damos las gracias a las personas que se preocuparon de hacer esto», afirmó Juan Carlos Cabrales, vecino de Puente Alto.

María Eugenia Torres, gerente general de Red de Alimentos, destacó la importancia de esta iniciativa para la Corporación y comentó que “estamos muy contentos de poder ayudar sobre todo a personas mayores de la comuna, con un ingreso menor al sueldo mínimo y que tienen problemas para llegar a fin de mes e incluso problemas nutricionales. Es por eso que entregamos alimentos con mucho foco en frutas y hortalizas, para que puedan mejorar su nutrición y calidad de vida».

En tanto, desde CMPC, el subgerente de Asuntos Públicos, Francisco Torrealba explicó: “Estamos muy contentos con este inicio de marcha blanca de la Despensa Social y esperamos que la experiencia de los vecinos beneficiados sea cada vez mejor y poder ir entregándoles cada vez más herramientas para que mejoren su calidad de vida, sobre todo la alimentación en la que actualmente hemos visto como la inflación ha afectado a tantos bolsillos».