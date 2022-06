El exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, aseguró que durante el mandato del Presidente Gabriel Boric no se han realizado expulsiones a migrantes ilegales.

Frente a esto, el mismo Mandatario respondió que «las expulsiones siguen realizándose como corresponde, lo que pasa que a diferencia de antes sin la parafernalia y sin la vulneración de la dignidad de las personas que se ven expuesta a esta situación«.

Sin embargo, Bellolio, en entrevista con «La Mañana de Agricultura», insistió en su punto. «Lo que está haciendo el gobierno es muy curioso, porque ellos cuentan como su gestión el vuelo que salió a inicios de marzo, que fue por supuesto de la gestión anterior, que fue el mismo vuelo que la ministra Siches dijo que fue lleno de venezolanos y volvió», dijo.

Según señaló, pidieron datos por solicitud de trasparencia las cifras de la PDI sobre este tema, y en abril han habido 88 expulsiones: 86 judiciales y 2 administrativas. Estos últimos «eran ciudadanos dominicanos que por su propia voluntad pidieron autorización para irse. Por lo tanto, la cantidad de expulsiones administrativas gestionadas por la nueva administración es cero».

«No pueden decir que están cumpliendo la ley o expulsando, si en abril por avión sacaron a cuatro persona. No hay expulsado a nadie por ingreso clandestino«, señaló.

El exdirector del servicio enfatizó que «no están expulsando, no hay sanción para quien ingrese clandestinamente, están cumpliendo el mínimo posible de las expulsiones judiciales y acá hay una grave preocupación, porque el hecho de que el gobierno no expulse genera una impunidad, y genera problemas graves de cohesión internacional y extranjera».

Además, aseguró que le información a la nueva administración que había seis vuelos disponibles con financiamiento asegurado, «y no ocuparon ningún avión».

«Acá hay una una falta de gestión absurda, y nuevamente se vuelven a entrampar con el avión de marzo que aún no entienden cómo funciona, o claramente hay un factor ideológico», señaló.

Esto último, lo argumentó diciendo que «la nueva Constitución ha sido súper clara en que hay un derecho absoluto en entrar al país para cualquiera, de libre circulación y que el Estado solo determina el proceso para que entre, pero es de fronteras abiertas. Y también establece mecanismo y temas de discriminación que hacen en la práctica casi imposible expulsar».

Añadió que «la nueva administración está tratando de entrampar lo máximo posible las expulsiones, esperando la nueva Constitución y, para eso, no expulsar nunca más».

«Es tanto la ideología, que ellos creen que para evitar expulsar personas condenadas por tráfico de droga, de niños, de personas… es tan invisible el proceso, que ya ni siquiera los sacan. En la práctica, es muy compleja la situación, genera un graves problemas y pareciera que no les importa el norte o no les importa la relación entre nacionales y extranjeros, porque para ellos lo importante es la ideología. Y después anuncian que todos los problemas se solucionan con los problemas de cuotas», dijo, refiriéndose a la propuesta que planteado el Presidente Boric.

«Bueno, fueron para Argentina y le dijeron que no a las cuotas. Y también cómo van a convencer a dos, tres millones de venezolanos que se queden en Bolivia, Brasil, otros países, cuando en Chile no los expulsan, cuando en Chile les prometen casa, les prometen visa y cuando, efectivamente, en Chile trabajando informalmente pueden ganar mil dólares. Es hora que el Ministerio del Interior y el Presidente se tomen un poquito más en serio el tema«, concluyó.