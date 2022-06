Este lunes el ex fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, se refirió en La Mañana de Agricultura a las denuncias presentadas por distintos alcaldes de comunas en la región que acusan haber recibido amenazas de muerte.

«El delito de amenaza no es un delito menor, la historia indica en muchas ocasiones que cuando estas amenazas tienen credibilidad en no pocos casos se concretan«, partió diciendo.

En ese sentido el detalló que «en nuestro sistema el delito de amenaza no se puede investigar mientras el amenazado no lo denuncie de manera directa. Para que pueda existir una lógica investigación y eventualmente dar con el paradero de los interesados, tienen que darse las denuncias correspondientes«.

«Este es uno de los delitos que nuestro sistema deja como en el fuero interno de la persona, de manera que mientras esa persona no sienta que la afectación es real o concreta, el sistema no se mueve por el, por lo que no es posible indagar de oficio«, añadió.

«Si hay un número no menor de autoridades comunales que se han visto afectadas por amenazas de cualquier tipo, creo que incluso se torna casi obligatorio el denunciar, porque puede tratarse de una actuación planificada, que tiene como objetivo a ciertas autoridades, eso me parece que puede tornarse en grave», remarcó.

«Están tratando de mermar de alguna manera las funciones y tareas propias de estas autoridades, en este caso de alcaldes. Estas cosas son realmente significativas y me parece que las autoridades deben dar ejemplo a siempre tener presente la posibilidad de la denuncia, para que de alguna manera se realice una investigación», cerró.