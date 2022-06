La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció que desde este miércoles 8 de junio se registrarán heladas que llegarán hasta -3 grados Celsius en seis regiones del país.

Según detalló el organismo, este fenómeno estará presente hasta el sábado 11 de junio y se debe a «la intensificación de régimen anticiclónico frío«. Estas se esperan para las regiones de Valparaíso, metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Para la región de Valparaíso se esperan que los termómetros marquen hasta -2 grados Celsius, principalmente en zonas precordilleranas. Mientras que, en la Metropolitana podrían llegar a los -3° C.

En tanto, O’Higgins aguarda con mínimas entre 0° y 2° C en valle y precordillera hasta -3° C. Por su parte, el Maule registrará temperaturas entre 1 y -1° C en valle y entre 1 y -3° C en precordillera.

Ñuble alcanzaría mínimas de -3° C en precordillera y valle llegará hasta -2° C. Finalmente, en Biobío, las temperaturas oscilarán entre los 6° C y -2° C en valle y precordillera hasta -3° C.

DMC.

ADVERTENCIA AGROMETEOROLÓGICA: HELADAS ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y BIOBÍO pic.twitter.com/scyHri5uWu — MeteoChile (@meteochile_dmc) June 7, 2022