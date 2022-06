La encuesta Estudio Nacional de Opinión Pública, correspondiente a abril-mayo del 2022, hecha por el Centro de Estudios Pública (CEP), registró la adhesión para las alternativas para el plebiscito de salida para una nueva Constitución, elección que se desarrollará el 4 de septiembre.

Frente a la pregunta «De acuerdo a lo realizado hasta ahora por la Convención Constitucional, Ud. votaría por», 27% dijo que optará por el Rechazo, 25% por el Apruebo, 37% aún no lo tiene decidido y 11% no sabe o no contesta.

Entre las principales razones para aprobar se encontraron las opción «Chile necesita cambios», «derechos sociales, justicia social» y «ser un mejor país». En tanto, para rechazar la nueva Constitución estuvieron «por característica de las convencionales y su trabajo», «le parece mal la propuesta» y «desacuerdo con medidas específicas».

Entre los argumentos quienes aún no han decidido una posición para la votación esta «le falta información», «no lo ha leído / no lo ha pensado» y «mala evaluación del funcionamiento de la Convención».

Otras de las preguntas fue: «Las reglas establecidas indican que, en caso de ganar la opción rechazo en el plebiscito de salida, la Constitución actual continuará vigente. Ante ese escenario, es decir, si en el plebiscito de salida gana la opción rechazo, Ud. cree que es mejor que…». 42% dijo que «se elabore una nueva propuesta de Constitución que reemplace la vigente»; 31% que «se reforme la Constitución vigente»; 15% que «se mantenga la vigente»; y 12% no sabe o no responde.

Pensando en la administración de la justicia en Chile, 82% señaló que es mejor que exista un sistema nacional de justicia para todos los habitante y 13% que mejor exista un sistema nacional de justicia y otros de justicia para pueblos originarios. 13% no sabe o no responde.

«¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con que existan cupos o escaños reservados para los pueblos originarios en el Congreso?». 61% respondió estar muy de acuerdo o de acuerdo; 19% muy en desacuerdo o desacuerdo; 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo; y 6% no sabe o no contesta.