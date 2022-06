A la convencional Patricia Politzer le pareció «absolutamente lógica» la encuesta CEP, que registró un 37% de indecisos para el plebiscito de salida para la nueva Constitución.

«La verdad es que seguir el ritmo para la Convención era prácticamente imposible incluso para nuestros colegas (periodistas) que estaban de la mañana a la noche siguiendo nuestro trabajo», dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

«Me parece que, incluso, debiese haber más de 37% de indecisos. Probablemente muchos apruebos y rechazos podrían cambiar de opinión una vez que lean el texto ya armonizado y terminado«, opinó.

«Creo que recién a partir del 5 julio empezaremos a conocer el texto, vamos a poder separar a los constituyentes del texto, lo cual es muy importante. Nunca hay que confundir al autor de un libro con su obra, así que eso irá disminuyendo en los próximos meses, antes del 4 de septiembre», afirmó la constituyente.

Normas transitorias

Politzer integró las comisión de normas transitorias, cuya propuesta deberá ser aprobada por el pleno de la Convención el martes 14 de junio.

Sobre el trabajo de esta instancia, la periodista explicó que «no se puede cambiar todo de la noche a la mañana, porque hay muchas cosas que ajustar. Entonces, hay que establecer normas en distintos ámbitos que permitan dos cosas fundamentales: por un lado que el Estado pueda seguir funcionando adecuadamente y no colapse con las transformaciones y, al mismo tiempo, que algunos temas fundamentales den cuenta de mayor velocidad en la transformación, para que la ciudadanía efectivamente vea que aquí hay un cambio de verdad».

Con respecto al quórum de 4/7 para reformas el texto o, si no se alcanza el quórum de 2/3 ó 4/7, exista un referéndum ratificatorio, señaló que «estoy muy satisfecha con este acuerdo. Aquí hay que ver cuando empezamos a hablar de la posibilidad de reforma en esta etapa transitoria, habían algunos que querían que efectivamente la Constitución no pudiera cambiarse durante los primeros cuatro años, hasta que no estuviera funcionando todo el nuevo sistema político».

«Por otro lado, habían quienes pedían que esto no tuviera ningún tipo de diferencia con las reformas transitorias con el sistema ya andando en regla», dijo.

«Finalmente, yo creo que se logró un buen intermedio. De alguna manera se estableció que, efectivamente, se ajustara esto a los quórum de reforma constitucional que establece la nueva Constitución, pero se agregó una protección especial para los temas de naturaleza y medio ambiente, y para las propias transitorias», dio cuenta.

También quedó satisfecha con el acuerdo para que el 2026 se termine el periodo de los senadores que recientemente fueron electos. «Todo termina el 11 de marzo del 2026, por lo tanto, las nueva autoridades completas se eligen en noviembre de 2025», señaló.

En ese sentido, «eso implica que la Cámara de las Regiones comienza a funcionar íntegramente sin una mezcla muy rara, que es lo que se proponía originalmente entre los representantes regionales que iban a ser elegidos y una mitad de senadores que habían sido elegido para otros organismos».