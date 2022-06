En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, dio a conocer un conjunto de medidas que buscan fortalecer la fiscalización del delito de extracción ilegal de aguas y otras infracciones al código de aguas.

La autoridad anunció particularmente el aumento del equipo de fiscalización en terreno, intensificar el uso de tecnología, además del envío al Congreso de una Ley para simplificar y acortar los tiempos de los procesos.

“Estamos en un momento delicado para nuestro país. Llevamos 13 años de sequía y, claramente, el problema dejó de ser coyuntural y pasó a ser estructural. Como Ministerio y como Gobierno nos tomamos muy en serio esta nueva realidad y estamos trabajando, en conjunto, para entregar respuestas en el corto, mediano y largo plazo”, informó el ministro García, luego de presenciar el trabajo en terreno de la Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas del MOP.

“Como sabemos que ninguna medida sancionatoria será suficiente, el MOP se propone ser un buen vecino, y hoy hacemos un llamado a todos a ser buenos vecinos. No más pozos o piscinas clandestinas; no más extracciones ilegales; no más intervenciones no autorizadas a los cauces. El agua es de todos y para todos y debemos hacer un consumo no solo legal, sino también ético”, agregó.

Asimismo, enfatizó que “estamos haciendo todo lo que sabemos y podemos hacer. Estamos estudiando nuevas alternativas para asegurar el consumo de agua. Estamos trabajando en conjunto como Gobierno. Pero los necesitamos a ustedes, a la ciudadanía, a nuestros fiscalizadores que nos acompañan, a los alcaldes, y a las actividades productivas que son grandes consumidores de este recurso. Sin su colaboración, el agua que ya dejó de ser un recurso infinito, será más escasa”.

En esa línea, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde Carlos Cuadrado, junto con relevar la importancia de estos anuncios para todas las comunas del país, destacó que: “Cuando tenemos 188 comunas que están en situación de sequía y donde habitan casi 8 millones de chilenos no cabe más que poner en relieve, destacar y felicitar al Ministerio de Obras Públicas por estas medidas que permite controlar, fiscalizar y restringir el uso ilegal de las aguas que pertenecen a todos los chilenos”.

“Las aguas superficiales de las principales cuencas de nuestro país van en disminución casi al 30% en los últimos años, que todos los acuíferos tienen una demanda superiores a su recarga, que todos los glaciares van en retroceso, entonces llegó un momento en que hay que decir basta, hay que decir basta a la explotación ilegal del agua y hay que decir basta a la comercialización ilegal del agua”, puntualizó.

Desde el Ministerio de Obras Públicas se anunció que para priorizar el consumo humano y sancionar los usos indebidos del agua, este año, el equipo de fiscalización crecerá en un 60%, se incorporarán nuevos equipos tecnológicos para ser aún más precisos en la medición de volúmenes de agua, y se enviará al Congreso un proyecto de ley que permitirá acortar los procesos sancionatorios, porque actualmente pueden superar los dos años en su tramitación.

Otra importante medida que se dio a conocer es la firma de un protocolo de cooperación entre la DGA, la Comisión Nacional de Riego y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, con el fin de trabajar en conjunto, generar capacidades y canalizar los hallazgos, mejorando la capacidad del Estado para cuidar el agua.