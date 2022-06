El ex Intendente de la Región de La Araucanía, Andrés Jouannet, aseguró que Manuel Monsalve tiene que ser el ministro del Interior, pues tiene más conocimiento que Izkia Siches.

“(Siches) Ha ido cambiando su discurso, pero objetivamente la ministra no sabe de este tema, versus, por ejemplo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que además de conocer la zona y haber sido diputado, rápidamente puede montar a caballo de lo que está pasando, lo mismo que la ministra de Defensa, Maya Fernández, que fue presidenta de la Cámara“, mencionó en conversación con El Mercurio.

En ese sentido, el actual diputado añadió que “hay una parte del Gobierno, insisto, que se nota que tiene experiencia y la diferencia entre Monsalve y la ministra del Interior es tremenda, quien debiera estar de ministro del Interior es él, pero bueno, es el Presidente el que debe tomar esa decisión. Es Monsalve el que sabe en Interior y tiene la autoridad“.

Luego, el ex militante DC afirmó que “la situación del Gobierno es esa: por una parte, hay gente que puede hacer cosas y sabe, y otra que no sabe y que desde un punto de vista ideológico, le tienen un freno de mano al Gobierno. Cometen errores permanentemente. Son un poco atolondrados, como jóvenes en la adolescencia. El punto es que en el caso del Interior sobre todo, uno no puede venir a hacer la práctica“.

Por último, Andrés Jouannet comentó los 100 días del gobierno de Gabriel Boric. “Uno hubiese esperado más despliegue, dado que son jóvenes; más terreno, pero claramente la calle que tenían era fundalmente desde la Plaza Italia hasta Plaza Ñuñoa. El resto, se demostró, no lo conocían mucho. Tener calle significa conocer lo que está pasando en los territorios, como dicen ellos“, cerró.