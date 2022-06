La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, abordó la opción que tendrán los militantes de su coalición de cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.

“La verdad es que yo creo que, y se lo dije al presidente del partido, aquí debiéramos desplegarnos las dos posiciones, que son legítimas como ha dicho el Presidente de la República, y cada uno expresar por qué si, por qué no, cuáles son las miradas respecto a lo que se está ofreciendo al país y dar certezas”, mencionó en diálogo con el programa Mesa Central de Canal 13.

Sobre la propuesta de los 4/7, la parlamentaria anunció que “la vamos a aprobar en el Congreso, y esperamos contar con respaldo, porque el gobierno requiere poder avanzar en su programa y no puede esperar a que eventualmente se apruebe el texto de la Convención”.

Luego, criticó al Pleno por no invitar a los ex presidentes y respaldó la decisión tomada por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien no irá a la ceremonia de cierre del próximo 4 de julio.

“Lo que ha pasado demuestra que hay algunos que están empecinados en deconstruir la historia y echar abajo todo lo que hay hacia atrás, sin entender que los pueblos tienen que pararse sobre su historia y avanzar corrigiendo lo mal”, aseguró.

Por último, Ximena Rincón mencionó que “si se impone el rechazo, tenemos que avanzar hacia los cambios que la ciudadanía quiere, y eso requiere tener quórums que sean abordables“.