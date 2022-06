La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó lluvias y viento para la Región Metropolitana, a partir del 21 de junio, día en que se producirá el solsticio de invierno, que corresponde a la fecha en que el sol alcanza la mayor latitud en el hemisferio norte.

“El invierno llegará con precipitaciones y viento a la R. M.”, indicó la dirección a través de sus redes sociales.

“Una condición de bloqueo en el océano al oeste de la Zona Austral produce que un sistema frontal se desplace hacia la Zona Centro, afectando desde mañana 21 de junio en la noche, inicialmente el sector Sur de la R. M.“, agregaron-.

Las precipitaciones se extenderán posteriormente al resto de la región “con valores acumulados normales para la época (valles 4-8 mm.) y día 22-23 acumulados entre 5-10 mm. en valles”.

Además, asociado a la baja presión que se localiza costa afuera, se esperan vientos de dirección norte (sopla del norte a sur) de 20/40 Km/h, y con ráfagas de hasta 50Km/h en el sector suroeste R. M. (Melipilla y alrededores), como así también en la zona norte de la región (Peldehue-Colina), detallaron.

En cuanto a las temperaturas, las máximas durante la semana en la R. M. no superarán los 12ºC a 15ºC. “Para el miércoles y jueves cuando se presenten las lluvias, las temperaturas mínimas estarán en torno a los 7 ºC y los 8ºC, en tanto que las máximas en rangos de 12º C a 13ºC”.

El #invierno llegará con #precipitaciones y #viento a la RM. ¿Qué condiciona este fenómeno y cuántos mm podríamos esperar?

👇🧵 pic.twitter.com/xrBLuZoqiJ — MeteoChile (@meteochile_dmc) June 20, 2022